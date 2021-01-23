Женева, Швейцария, , 22:25 — REGNUM В мире за последние сутки скончались 15 846 пациентов с COVID-19, также на планете Земля зафиксировано 600 790 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 96 877 399 случаев инфицирования, число умерших от данного заболевания достигло 2 098 879.

Напомним, накануне ВОЗ сообщила о выявлении более 624 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

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