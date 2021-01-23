Москва, , 22:39 — REGNUM Соглашение между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от COVID-19 «Спутник V» стало поводом для обсуждения в интернете. Пользователи выразили своё мнение 23 января в социальной сети Facebook.

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»Так, помнится, люди в кастрюлях звенели о том, что Турция отказалась покупать российскую вакцину», — пишет Eduard P.

Многие пользователи вспомнили, что изначально и Турция, и её «союзники» скептически относились к российской вакцине. Теперь же, считают они, турецкие политики очнулись и подписали очень важное для обеих стран соглашение.

«Насколько я помню, министр здравоохранения Турции отказался от российской вакцины в пренебрежительном тоне. А теперь на те, возьмите», — поделился Виктор В.

Некоторые комментаторы предположили, что сама Турция не будет пользоваться произведенной у неё на территории вакциной «Спутник V». Они считают, что данная страна попросту покроет дефицит доз препарата в России.

«В России не хватает мощностей, чтобы производить вакцину. Если Турция её производит, то это не говорит о том, что эта страна будет её использовать», — написала Майя К.

Нашлись и те, кто посчитал опрометчивым передавать технологию изготовления вакцины стране, которая может оказаться потенциальным врагом Российской Федерации.

«Нелогично. Их президент колется пфайзером, а производить будут «Спутник V»! Да и зачем давать вакцину ситуативному поручику?!» — задаётся вопросом Сергей Я.

Напомним, 23 января представители РФПИ и ведущего турецкого производителя фармацевтической продукции подписали соглашение о производстве в Турции вакцины «Спутник V».