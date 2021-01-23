Москва, , 22:18 — REGNUM Прибытие в немецкий порт Висмар судна «Академик Черский», которое может быть задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2», вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 23 января в социальной сети Facebook.

«Так или иначе, это самый разрекламированный проект», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи уже попросту устали от того, что данный газопровод постоянно попадает в информационные сводки, но его всё никак не могут достроить. Они предположили, что Газпром, тем самым, создаёт видимость активности вокруг проекта «Северный поток — 2».

«Да не, они специально затягивают строительство и никак не проявляют инициативу. Ждут, когда ЕС сам будет горой стоять за СП, а вся эта «кипучая» деятельность, чтобы понаблюдать за этим цирком», — считает Dennis K.

Некоторые комментаторы указали на то, что это первое судно, которому пророчат участие в завершении газопровода. Они ответили, что ситуация вокруг российского проекта напоминает цирк.

«Такое ощущение, что все суда, способные прокладывать трубопровод, только совершают проходы до порта и обратно. Они что, думают так можно след запутать?!», — задаётся вопросом Azer Q.

Нашлись и те, кто не понимает, на каком основании Соединённые Штаты вторгаются во взаимоотношения между ЕС и Россией. Они уверены, что это не дело Вашингтона.

«На каком основании в наши взаимоотношения с Европой лезут США? Свой сжиженный газ впаять? А Европа что, уже бесправная и не имеет права выбирать между качеством и «дерьмом»?», — пишет Раиса Ш.

Напомним, 23 января судно «Академик Черский», которое может быть задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2», прибыло в немецкий порт Висмар.