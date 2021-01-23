Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM Органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти по факту дерзкого нападения неизвестного мужчины на сотрудника ГИБДД на Сенатской площади. Скрываясь, злоумышленник ударил и другого дорожного полицейского. Сейчас нападавшего ищут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Будущее «жилище» преступника, напавшего на полицейского Дарья Драй © ИА REGNUM

Преступление произошло днем 23 января во время проведения несанкционированной акции и было зафиксировано многочисленными камерами журналистов.

По данным следствия, мужчина «в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт».

Убегая с места преступления, агрессор также ударил другого сотрудника, который попытался его задержать, и скрылся в толпе.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу создана следственно-оперативная группа, идут активные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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