Москва, 23 января 2021, 21:49 — REGNUM Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на незаконных акциях.
«Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий», — приводятся его слова на сайте СПЧ.
Фадеев уточнил, что необходимо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях.
«Я абсолютно не вижу нарушения (в задержаниях)», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре РФ предупредили, что попытки провести незаконные акции протеста будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, а доступ к интернет-сайтам будет блокироваться за призывы к ним.
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