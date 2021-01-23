Москва, , 21:16 — REGNUM Пушкинская площадь в Москве освобождена от участников незаконной акции и оцеплена сотрудниками полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОМОН Дмитрий Ветчинкин © ИА Красная Весна

Все выходы перекрыты полицейскими. Небольшая группа собралась у входа на станции метро «Тверская» и «Пушкинская».

Напомним, ранее в Генпрокуратуре Российской Федерации предупредили, что попытки провести незаконные акции протеста будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, а доступ к интернет-сайтам будет блокироваться за призывы к ним.

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