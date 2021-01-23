Загреб, , 21:09 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 599 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 22 января.

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По данным журналистов, к аппаратам ИВЛ в стране подключено 142 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии в Хорватии увеличилось до 3232.

Отмечается, что всего в Хорватии с начала пандемии выявили 227 969 случаев заражения коронавирусом.

22 января в Хорватии было подтверждено 643 новых случая заражения коронавирусом и 32 смертельных случая.