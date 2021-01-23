Анкара, , 21:05 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 5856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 144 человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 23 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии в стране увеличилось до 2 424 328, смертельных случаев — до 24 933.

В минздраве Турции предупредили о выявленных случаях мошенничества в отношении граждан страны, связанного с программой вакцинации. Жителям Турции приходят смс-сообщения «Вы встали в очередь на вакцинацию», направленные якобы минздравом Турции.

«Не нажимайте на ссылку в таком текстовом сообщении», — предупредили в минздраве.