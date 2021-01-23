Москва, , 20:29 — REGNUM В Московскую область уехали самые маленькие задержанные в Москве мальчики 9 и 12 лет, сообщила 23 января уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

«Сейчас уехали с мамой домой в Московскую область самые маленькие задержанные в столице мальчики 9 и 12 лет», — написала Кузнецова в своём Instagram.

Она уточнила, что дети не пострадали, когда толпа митингующих начала движение. Мальчики ждали маму в отделении полиции. Дети абсолютно не понимали, что могут оказаться в опасности.

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«Детям не место на незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них», — подчеркнула Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре Российской Федерации предупредили, что попытки провести незаконные акции протеста будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, а доступ к интернет-сайтам будет блокироваться за призывы к ним.

Отметим, что организаторы массовых беспорядков активно пытались вовлечь несовершеннолетних граждан в массовые беспорядки через социальные сети. В целом акции сторонников Навального оказались малочисленными, подростков на них было немного, но в ряде городов были отмечены факты, когда взрослые провокаторы прикрывались детьми и атаковали из-за их спин сотрудников полиции.

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