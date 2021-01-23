Калуга, , 20:15 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 156 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 января. Днём ранее, 22 января, в регионе было зарегистрировано 155 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 753 человек, 1901 человек находятся на лечении, 22 тыс. 647 человек выздоровели, 205 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (378), в Обнинске (159), Боровском (112) и Кировском (109) районах.

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