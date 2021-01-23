Лондон, , 20:00 — REGNUM Более 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Британии за прошедшие сутки. Об этом сообщает 23 января официальный сайт правительства страны.

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По последним данным, за 24 часа общее число выявленных заражений в стране увеличилось на 33 552. С учетом этих данных, всего в Британии зафиксировано более 3,6 млн случаев.

Всего в стране от COVID-19 скончались 97 329 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией было выявлено за сутки в Британии днем ранее.

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