Кишинёв, , 19:44 — REGNUM Более 600 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Молдавии за последние сутки. Об этом 23 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, 635 заразившихся SARS-CoV-2 зафиксировали за минувшие 24 часа в стране, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 155 937.

Также уточняется, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет более 3,3 тыс. При этом вылечились в Молдавии более 146 тыс. пациентов.

Напомним, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 500 случаев заражения SARS-CoV-2.

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