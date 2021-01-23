Москва, , 19:22 — REGNUM Все акции протеста в России в субботу, 23 января, были хорошо спланированы, с использованием сетевой структуры, таргетированной рекламы и немалых ресурсов, считает член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Я мог бы отметить, во-первых, что 23 января в стране и в Москве прошла заранее спланированная глобальная провокационная акция, и у нее были вполне четкие менеджеры и организация. Это видно по организации сообществ в соцсетях — это не стихийные сообщества, оно было хорошо организовано, с использованием таргетированной рекламы, и весьма недешевых каналов для нее. Второй момент — одинаковые фейки по всей стране. Удивительно, но в каждом регионе нашелся молодой человек, сотрудник полиции, который выступил с заявлением о том, что ему стыдно сотрудничать с действующей властью. Но при проверке выяснялось, что это либо какой-то ряженый, либо сотрудник, уволенный несколько лет назад за профнепригодность или нарушение закона», — рассказал Константин Комков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Третий момент — мы четко видим детские посевы и работу с молодежной аудиторией в соцсетях, ориентированных в основном для школьников или на студентов первых — вторых курсов. Кроме того, практически на каждой акции есть человек, который не является местным, то есть налицо сетевая организация с использованием детей и подростков», — завершил свой комментарий общественный деятель.

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