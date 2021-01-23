Москва, , 18:04 — REGNUM По фактам применения насилия в отношении силовиков в центре Москвы во время несанкционированного мероприятия проводится доследственная проверка. Об этом 23 января сообщает главное Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по столице.

ОМОН вытесняет протестующих Дмитрий Ветчинкин © ИА Красная Весна

В сообщении говорится, что в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка, выявлен ряд фактов применения насилия.

Отмечается, что по результатам проверок, в рамках которых установят все факты противоправной деятельности, будут приняты процессуальные решения.

Напомним, 23 января РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что 39 правоохранителей пострадали в Москве во время незаконных акций.

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