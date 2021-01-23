Элиста, , 17:41 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки, как и днём ранее, зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе главы республики 23 января.

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С начала пандемии не смогли победить коронавирусную инфекцию 237 жителей Калмыкии.

Напомним, что в настоящее время состояние 27 ковид-пациентов врачи оценивают как тяжёлое. 16 человек получают лечение с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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