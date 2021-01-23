Элиста, , 17:34 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 76 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 23 января. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 783 ковид-пациента. В тяжёлом состоянии находятся 27 человек. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 262 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 16 тыс. 896 случаев заражения коронавирусом. Успешно прошли лечение от COVID-19 14 тыс. 293 жителя республики.

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