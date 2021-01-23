Курган, , 17:32 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 43 зарегистрировано в Кургане, сообщает 23 января региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье также 100 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 23 января выявлено 14 555 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 12 689 человек, 202 пациента с COVID-19 скончались.