Москва, , 17:20 — REGNUM В центре Москвы во время столкновения с участниками незаконной акции пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии. Об этом 23 января сообщили ТАСС в медицинских службах.

ОМОН и протестующие © ИА Красная Весна

По словам собеседника агентства, помощь пострадавшим силовикам уже оказана.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что будут обязательно расследованы все случаи неподчинения участников несанкционированных акций законным требованиям сотрудников полиции и все провокации в отношении стражей правопорядка на таких акциях.

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