Москва, , 17:12 — REGNUM Ко Дню российского студенчества 25 января ВДНХ подготовила развлекательную программу. Об этом 23 января сообщает пресс-служба выставки.

Для учащихся вузов подготовлена как развлекательная, так и образовательная программа. Например, выставка предоставит подборку онлайн-занятий по разным специальностям. Среди них образовательные лекции, уроки и мастер-классы от центров «Слово» и «Космонавтика и авиация», «Технограда», проекта «Знание. ВДНХ». Кроме того, для всех желающих будут организованы бесплатные обзорные экскурсии, а студенты смогут принять участие в розыгрыше билетов на каток ВДНХ.

«Для студентов-филологов и лингвистов специальную онлайн-лекцию «Как и когда мы учим свой родной язык?» представит Центр славянской письменности «Слово». Она пройдет в выходные накануне Дня российского студенчества», — отмечено в сообщении.

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