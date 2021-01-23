Москва, , 17:06 — REGNUM Жителям России, переболевшим COVID-19, прививаться не рекомендуется. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Government.ru

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По ее словам, от прививки пока стоит воздержаться жителям страны, даже если уровень антител у них снижается или близок к нулю.

Голикова отметила, что защитить организм в случае встречи с коронавирусом сможет клеточный иммунитет, который, скорее всего, сохранится.

По ее словам, случаи вторичного заражения SARS-CoV-2 единичны, поэтому пока не рекомендуется вакцинироваться переболевшим.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что более 20 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в РФ.

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