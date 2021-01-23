Вашингтон, , 16:39 — REGNUM В возрасте 87 лет в США скончался легендарный телеведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается сегодня, 23 января, в официальном аккаунте Кинга в социальной сети микроблогов Twitter.

Ларри Кинг Angela George

Сообщается, что Ларри Кинг скончался в одной из больниц в Лос-Анджелесе. Телеведущему было 87 лет.

Ларри Кинг прославился благодаря своему шоу Larry King Live, в котором он брал интервью у известных политиков, общественных деятелей, актеров, спортсменов и других знаменитостей. Шоу было весьма успешным, так как Кинг продемонстрировал талант интервьюера. Шоу длилось с 1985 по 2010 год. За это время Кинг взял более пятидесяти тысяч интервью.

Кинг был лауреатом премии Эмми, двух премий Пибоди, также он стал десятикратным призером Cable ACE (премия за достижения в области кабельного телевидения).

В 2013 году Ларри Кинг продал права на свое телешоу, которое к тому времени несколько потеряло популярность, телеканалу RT America, при этом Кинг продолжил работу в своем шоу, но уже на телеканале RT.

В 2017 году Ларри Кинг сообщил, что у него рак легких, в апреле 2019 года ему была проведена ангиопластика.

В начале января 2021 года стало известно, что Ларри Кинг был госпитализирован — у него обнаружили коронавирус.