Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM В Петербурге за минувшие сутки первую часть прививки от коронавируса получили 2578 человек, вторую часть — 53 человека. С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинирован 35 031 человек, из них 5643 полностью закончили цикл вакцинации, сообщили 23 января в городском координационном штабе.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины, неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет на сегодня 31 511 комплектов.

В городские пункты вакцинации уже доставлено около половины — 23 850 из 62 550 доз — из партии вакцины, которую Петербург получил 20 января.

«В ближайшее время ожидается поступление новой партии», — сообщили в штабе.

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