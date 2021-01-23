Североморск, Мурманская область, , 16:34 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота ВМФ России «Североморск» провёл в Баренцевом море артиллерийские учения. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

Большой противолодочный корабль «Североморск» U.S. Navy

Экипаж корабля в ходе выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил из акватории Мотовского залива в Баренцевом море артиллерийские стрельбы по закрытым и открытым мишенным позициям. Стрельба по целям, расположенным на береговом полигоне полуострова Рыбачий, осуществлялась из универсального артиллерийского комплекса АК-100. После того, как североморцы отстрелялись по береговым мишеням, они провели учения по установке минных заграждений, а также обнаружению и уничтожению свободно плавающей мины.

В сообщении ведомства отмечается, что несколько дней назад БПК «Североморск» провёл в Баренцевом море учения по противовоздушной обороне корабля с использованием артиллерийских батарей АК-100 и ЗРК «Кинжал».

Как сообщало ИА REGNUM, новый корвет проекта 20 380 «Алдар Цыденжапов» отправляется во Владивосток, где усилит Приморскую группировку Тихоокеанского флота.

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