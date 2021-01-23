Москва, , 16:32 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом в субботу, 23 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:29 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще два отменен; в аэропорту «Внуково» задержано девять авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 23 января в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, гололедица. Температура воздуха в городе составит +1… +3 °C.