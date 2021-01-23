Салехард, , 16:25 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 97 случаев.

Основные очаги заражения на 23 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 10; Муравленко — 19; Салехард — 14; Губкинский — 12; Пуровский район — 15; Надымский район — 11.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 23 января 35 039 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 30 056 человек, 370 пациентов с COVID-19 (на одного человека более, чем днём ранее).