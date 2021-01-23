Москва, , 16:19 — REGNUM В Москве сотрудники полиции и гвардейцы перекрыли Манежную площадь и пропускают только на выход. Об этом сегодня, 23 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полицейские Дмитрий Ветчинкин © ИА Красная Весна

Напомним, что часть сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые устроили несанкционированную акцию на Пушкинской площади в столице, двинулась в сторону центра Москвы — на Манежную площадь и к Кремлю.

При этом протестующие активно нападают на сотрудников полиции, и те вынуждены реагировать, а также пресекать провокации.

Вход на Манежную площадь перекрыт силовиками, людей пропускают только на выход.