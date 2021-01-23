Курск, , 16:13 — REGNUM В Курскую область 23 января поступила третья в 2021 году партия вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Новая партия позволит привить 14 тыс. 850 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поликлиники региона уже начали записывать желающих вакцинироваться, а с 31 января записаться можно будет через портал госуслуг и региональный портал записи к врачам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области продлили запрет на развлечения