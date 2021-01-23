Курск, 23 января 2021, 16:13 — REGNUM В Курскую область 23 января поступила третья в 2021 году партия вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Новая партия позволит привить 14 тыс. 850 человек.
Как уже сообщало ИА REGNUM, поликлиники региона уже начали записывать желающих вакцинироваться, а с 31 января записаться можно будет через портал госуслуг и региональный портал записи к врачам.
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