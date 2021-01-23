Москва, , 16:08 — REGNUM На Пушкинской площади сторонники блогера Алексея Навального жестоко избили гражданина, который выразил свое несогласие с протестующими и самим Навальным. Об этом сегодня, 23 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Противостояние Дмитрий Ветчинкин © ИА Красная Весна

Напомним, что на Пушкинской площади, по данным МВД, собралось около четырех тысяч сторонников Навального, которые устроили несанкционированный митинг. Более того, протестующие атаковали стражей порядка, идут задержания, часть протестующих двигается в сторону Манежной площади и Кремля.

В какой-то момент на площади появился гражданин с плакатами против Навального. Он залез на фонарь, но сторонники Навального стащили его оттуда и жестоко избили прямо на камнях площади.