Мытищи, Московская область, , 16:02 — REGNUM 26 января в подмосковных Мытищах на федеральном военном мемориальном кладбище будет похоронен экс-главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Феликс Громов. Об этом сообщил 23 января представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин журналистам ТАСС.

«Громова похоронят … в Мытищах во вторник (26 января), — сказал он. — Церемония прощания начнется в 11:00 (мск)».

Как передавало ИА REGNUM, 23 января руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил, что бывший главком ВМФ РФ адмирал Феликс Громов ушел из жизни в возрасте 83 лет.

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