Курск, 23 января 2021, 15:58 — REGNUM В Курской области до 8 февраля продлили ряд ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Запрет на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, а также работу танцевальных площадок, дискотек и караоке продлили до 8 февраля.
Соответствующие изменения были внесены в распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения. Также продолжают действовать ранее установленные ограничения в других сферах.
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