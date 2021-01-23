Курск, , 15:58 — REGNUM В Курской области до 8 февраля продлили ряд ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Запрет на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, а также работу танцевальных площадок, дискотек и караоке продлили до 8 февраля.

Соответствующие изменения были внесены в распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения. Также продолжают действовать ранее установленные ограничения в других сферах.

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