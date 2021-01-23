Воронеж, , 15:47 — REGNUM В Воронежской области 23 января подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 55 тыс. 165 положительных тестов.

За весь период наблюдения 49 тыс. 860 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 418 — за последние сутки. 1443 человека скончались.

16 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.