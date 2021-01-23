Москва, , 15:42 — REGNUM Родительскому сообществу в целом удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в массовых беспорядках — подростков на несанкционированных акциях немного. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко.

Напомним, что организаторы массовых беспорядков активно пытались вовлечь несовершеннолетних граждан в массовые беспорядки через социальные сети. В целом акции сторонников Навального оказались малочисленными, подростков на них было немного, но в ряде городов были отмечены факты, когда взрослые провокаторы прикрывались детьми и атаковали из-за их спин сотрудников полиции.

Рыбальченко отметил, что в целом родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в беспорядках и провокациях.

Также он отметил работу сотрудников полиции, которые, в том числе и высокие чины, лично проводят разъяснительную работу среди молодежи прямо на акциях протеста и убеждают несовершеннолетних граждан отправиться домой и не нарушать закон.