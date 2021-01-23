Тамбов, , 15:34 — REGNUM В Тамбовской области 23 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 21 тыс. 305 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 19 тыс. 616 пациентов, в том числе 294 человека — за последние сутки. За весь период скончались 247 человек.

Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.