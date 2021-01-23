Владимир, , 15:25 — REGNUM Во Владимирской области 23 января подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 22 тыс. 286 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 19 тыс. 577 пациентов, в том числе 153 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 629 человек.

Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.