Ташкент, , 15:24 — REGNUM В Узбекистане индивидуальный предприниматель, назвавший свою фирму «Джо Байден», сменил название. Об этом сообщили в телеграм-канале агентства государственных услуг.

Предприниматель, назвавший семейное предприятие «Шавкат Миромонович Мирзиёев», также сменил название фирмы. В агентстве отметили, что бизнесмены переименовали компании после разъяснительной беседы.

Согласно закону «О фирменных наименованиях», полное или сокращенное имя исторической или известной личности разрешается использовать только при наличии разрешения в установленной форме.

Предприятие в честь действующего президента Узбекистана переименовано в Toshkent Chilonzor Trade, а «Джо Байден» — в White Eagle 070. Обе фирмы зарегистрированы в Самаркандской области.

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