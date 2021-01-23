Астрахань, , 15:22 — REGNUM В Астраханской области 23 января подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 23 тыс. 252 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 821 человек.

Выздоровели 14 тыс. 547 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 467 человек скончались. Один новый летальный случай подтверждён за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99. С начала октября 2020 года он не опускался ниже единицы.