Вашингтон, , 15:32 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 186,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 186 891 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 24 822 604.

Также сообщается, что за это же время в США 3655 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 414 117.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 193 165 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.