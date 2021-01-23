Липецк, , 15:11 — REGNUM В Липецкой области 23 января подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Всего на территории региона было выявлено 19 тыс. 724 положительных теста.

За весь период наблюдения 15 тыс. 653 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 274 — за последние сутки. 348 человек скончались.

Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.