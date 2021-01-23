Москва, , 15:10 — REGNUM Главное управление министерства внутренних дел России по Москве сообщает, что сегодня, 23 января, на Пушкинской площади на незаконную акцию протеста собрались порядка четырех тысяч человек.

Напомним, что сегодня сторонники блогера Навального проводят немногочисленные несанкционированные акции протестов в ряде городов России. Самая крупная акция проходит в Москве на Пушкинской площади. По данным оппозиционных СМИ на площади находятся порядка пяти тысяч человек.

МВД сообщает о четырех тысячах.

Появилась информация о том, что часть протестующих с Пушкинской площади двинулась в сторону Кремля.