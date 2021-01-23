Москва, , 15:12 — REGNUM Несанкционированные протестные акции, которые в настоящее время проходят в ряде российских регионов, являются «агонией протеста», так как к ним привлекаются несовершеннолетние. Об этом 23 января заявила член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.

«Сложившаяся ситуация — это агония протеста. Когда больше нет других стимулов для того, чтобы привлечь людей на несанкционированные акции, привлекают тех, кто не в состоянии адекватно оценить происходящее», — приводятся ее слова на сайте ОП РФ.

Также Бутина указала, что выставление детей «в качестве пушечного мяса на сопротивление и столкновения с собственным народом» является совершенно циничным.

«С другой стороны, есть и информационные вбросы, которые должны создать ощущение большой толпы людей, или сообщения о сотрудниках правоохранительных органов, якобы переходящих на сторону протестующих. Это все описано в методичке Джина Шарпа как технологии цветных революций», — добавила она.

Кроме того, член Комиссии ОП РФ заявила, что она уверена, что в России такой сценарий не будет реализован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве на Пушкинской площади, где сегодня, 23 января, собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера Алексея Навального, атаковали сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.