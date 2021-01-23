Ташкент, , 15:05 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» запустит чартерные рейсы из Краснодара и Казани в Ташкент, сообщили в пресс-службе компании.

Перелеты из Краснодара запланированы на 9 и 23 февраля 2021 года. Самолет вылетает в 21:20, прибывает — в 2:50 (00:50 мск). Из Казани планируется выполнить четыре рейса: 2, 9, 16 и 23 февраля. Вылет в 18:30, прилет — в 23:30 (21:30 мск).

Посадка на рейс разрешена только после предъявления отрицательного теста на коронавирус. Срок действия справки — не более трех суток.

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