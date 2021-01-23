Нур-Султан, , 14:44 — REGNUM Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в Павлодарской, Кустанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызыл-Ординской и Туркестанской областях Казахстана, сообщили в «Казгидромет».

На севере Казахстана 24−25 января ожидается до 40 градусов мороза. В Туркестанской области ожидается метель со скоростью ветра до 15−20 метров в секунду, местами туман. В западных регионах также ожидается сильный ветер.

Специалисты «Казгидромет» отметили, что 24 января на погоду в Казахстане повлияют атмосферные фронтовые разделы, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды. В западной части страны ожидаются осадки. «Местами по республике сохранится туман, гололёд, низовая метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.