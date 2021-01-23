Курск, , 14:26 — REGNUM В Курской области 23 января зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 24 тыс. 845 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 21 тыс. 943 пациента, в том числе 177 — за последние сутки. Скончались 345 человек.

Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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