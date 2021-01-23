Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство в квартире в Нижнем Новгороде, где покончившего с собой мужчину подозревают в том, что он попытался застрелить женщину, возбудили сотрудники следственного управления СК РФ по региону. Об этом 23 января сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Уточняется, что утром 23 января на ул. Рыбакова в Нижнем Новгороде во время ссоры 20-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из незарегистрированного огнестрельного оружия в женщину, а затем покончил с собой. При этом отмечается, что пострадавшая доставлена в медучреждение, ее состояние оценивается как тяжелое и за ее жизнь ведут борьбу врачи.

Также указывается, что квартира, в которой произошел трагический инцидент, была арендована совершившим попытку убийства покойным мужчиной.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи СК совместно с криминалистами, а также оперативными сотрудниками полиции, производя его детальный осмотр. Расследование продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек на свадьбе в Москве.