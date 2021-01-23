Владивосток, 23 января 2021, 14:12 — REGNUM Уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова заявила, что она лично наблюдала факты использования несовершеннолетних граждан в качестве живого щита провокаторами на несанкционированной акции сторонников блогера Навального. Об этом она заявила журналистам сегодня, 23 января.
Напомним, что в ряде городов России, в том числе во Владивостоке, прошли несанкционированные акции сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального. При этом организаторы провокаций активно вовлекали несовершеннолетних в беспорядки.
В момент нападения протестующих на сотрудников полиции взрослые провокаторы прикрывались детьми. Романова лично видела данную ситуацию.
Детей фактически вынудили нарушать закон — организаторы пытались подставить их под вынужденные действия сотрудников полиции, которые обязаны охранять правопорядок и противодействовать провокациям.
Романова потребовала, чтобы все организаторы этой провокации были установлены и понесли законное наказание. Омбудсмен рассказала, что ей пока известно о двух задержанных, она пообещала внимательно следить за ситуацией.