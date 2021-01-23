Владивосток, , 14:12 — REGNUM Уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова заявила, что она лично наблюдала факты использования несовершеннолетних граждан в качестве живого щита провокаторами на несанкционированной акции сторонников блогера Навального. Об этом она заявила журналистам сегодня, 23 января.

Напомним, что в ряде городов России, в том числе во Владивостоке, прошли несанкционированные акции сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального. При этом организаторы провокаций активно вовлекали несовершеннолетних в беспорядки.

В момент нападения протестующих на сотрудников полиции взрослые провокаторы прикрывались детьми. Романова лично видела данную ситуацию.

«Это была не попытка использовать детей, это был факт, который я лично наблюдала. Я находилась с самого начала в центре города, рядом с тем «живым щитом», и на протяжении всей акции подростки были вовлечены в самую горячую точку, я находилась рядом и следила за тем, чтобы в отношении них не совершались противоправные действия. Я своими глазами видела этот «живой щит», а за ним второй линией были провокаторы, которые швыряли в правоохранителей придорожные конусы. Все было срежиссировано, детей просили то разойтись, то переместиться в другую точку», — рассказала Романова.

Детей фактически вынудили нарушать закон — организаторы пытались подставить их под вынужденные действия сотрудников полиции, которые обязаны охранять правопорядок и противодействовать провокациям.

Романова потребовала, чтобы все организаторы этой провокации были установлены и понесли законное наказание. Омбудсмен рассказала, что ей пока известно о двух задержанных, она пообещала внимательно следить за ситуацией.