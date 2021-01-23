Павлодар, Казахстан, , 14:06 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана приостановили междугороднее автобусное сообщение. Об этом заявил представитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гизат Абешев на брифинге.

По его словам, дополнительные ограничительные меры вводятся из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Запрет на междугороднее сообщение не распространяется на маршрут Павлодар — Аксу.

Абешев добавил, что в регионе будет проводиться дезинфекция торговых объектов, общественного транспорта, такси, лифтов и других общественных мест. Новые меры будут действовать с 25 января по 8 февраля.

Отметим, в Казахстане десятый день подряд наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных заражений достигло 175 тыс. В Павлодарской области выявили 11 475 случаев заражения коронавирусом.

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