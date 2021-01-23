Иркутск, , 13:54 — REGNUM В Иркутской области за последние сутки был выявлен 261 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 46 831. Об этом 23 января сообщает региональный оперативный штаб.

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По его данным, в области за сутки умерли десять пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии скончались 1566 человек. В регионе госпитализировано 2432 пациента с коронавирусом (за сутки уменьшилось на 48). Выздоровело всего 41 348 человек (за сутки — 297).

В информации отмечается, что за последние сутки в Иркутской области умерли 202 человека с коронавирусом, по причинам, не связанным с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усолье-Сибирском (Иркутская область) на средства государственно-частного партнёрства удалось открыть ещё одну ПЦР-лабораторию для исследований тестов на COVID-19.

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