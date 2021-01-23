Москва, , 13:49 — REGNUM Все провокации в отношении сотрудников органов правопорядка на несанкционированных акциях 23 января и все случаи неподчинения участников таких акций законным требованиям сотрудников полиции будут обязательно расследованы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства внутренних дел России.

Напомним, что сегодня в ряде городов России проходят малочисленные несанкционированные акции сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального. Протестующие не предъявляют каких-то конкретных политических требований, невнятно требуют выпустить Навального на свободу и активно провоцируют сотрудников полиции. В ряде городов зафиксированы нападения митингующих на полицейских.

Стражи порядка вынуждены реагировать на незаконные действия сторонников Навального и пресекать провокации. При этом очевидцы отмечают, что полицейские действуют довольно мягко и не применяют спецсредства.