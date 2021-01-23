Москва, , 12:59 — REGNUM На данный момент введение международных паспортов вакцинации приведет к ограничению передвижения людей, что является недопустимым. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью на телеканале «Россия 1» в программе «Вести в субботу».

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"На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала она.

Также Голикова подчеркнула, что введение сейчас каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей является не целесообразным, так как это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека и рассматривается людьми как принуждение.

«Это неправильный подход», — подчеркнула заместитель председателя правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время российским учеными «подняты» 1424 штамма коронавируса, которые занесены в коллекцию.

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