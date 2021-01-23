Омск, , 12:45 — REGNUM Руководство Медицинско-санитарной части (МСЧ) №4 в Омске могло подделать подписи сотрудников больницы в журнале проведения инструктажей по биологической безопасности для того, чтобы скрыть свою вину в гибели лаборантки Екатерины Лютиковой в мае 2020 года. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Николай Панюков, сообщает агентство «Красная Весна».

В Ленинском районном суде Омска продолжается рассмотрение дела о гибели лаборантки МСЧ №4 Екатерины Лютиковой, заразившейся коронавирусом на рабочем месте.

Представитель больницы продолжает настаивать на том, что лаборант с 35-летним стажем работы нарушила правила личной гигиены. Дочь погибшей Елена Лютикова утверждает, что медики не получали необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Ранее суд выяснил, что в больнице отсутствует журнал учета выдачи СИЗ. Вместе с тем больницу обязали предоставить журнал фиксации посещения «красных зон». Родственники погибшей лаборантки считают, что посещение опасных зон не фиксировалось.

Адвокат потерпевшей стороны сказал, что вина больницы в гибели Лютиковой доказана актом Роспотребнадзора. В суде рассматривается степень вины, сказал Николай Панюков. Если экспертиза докажет, что подпись лаборантки Лютиковой в журнале проведения инструктажей поддельная, то степень вины изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, лаборант омской МСЧ-4 Екатерина Лютикова скончалась 27 мая 2020 года. Женщине было 59 лет. Ранее комиссия Роспотребнадзора признала, что заражение произошло на рабочем месте.

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